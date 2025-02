Paleis: verwarring over naam Ines kwam door geheimhouding

Koning Carl Gustaf sprak de naam van zijn vrijdag geboren kleindochter Ines verkeerd uit, omdat ook voor hem de naam van het meisje nog lang geheim werd gehouden. Dat heeft het Zweedse hof bevestigd aan het blad Svensk Damtidning. Tijdens een officiële ceremonie waarin de naam van het meisje bekend werd gemaakt, sprak Carl Gustaf de naam van zijn kleindochter verkeerd uit. Hij noemde het dochtertje van prins Carl Philip en prinses Sofia namelijk Inse.

Meerdere Zweedse media meldden daarop dat het meisje de naam Inse had gekregen, terwijl dat dus niet klopte. “De koning is erg verdrietig dat het fout is gegaan”, aldus het hof. “De reden voor de fout is dat de namen geheim werden gehouden, zelfs voor de koning, tot vlak voor de ceremonie.”

De dochter van Carl Philip en Sofia heet voluit Ines Marie Lilian Silvia en werd vrijdag geboren in Stockholm. Het prinsesje heeft de titel hertogin van Västerbotten gekregen. Ze is het vierde kind van Carl Philip en Sofia.