Palestijnse vlag getoond bij bezoek van koning aan IDO

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag vrijwilligers en buurtbewoners ontmoet bij het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) in Lelystad. Bij aankomst hielden twee mensen kort een Palestijnse vlag omhoog. Een van de twee vroeg de koning wanneer hij “de rode lijn trekt”. De koning reageerde er niet op, maar gaf de man wel een hand.

IDO helpt buurtbewoners die te maken hebben met eenzaamheid, armoede of psychische problemen, maar zelf moeilijk hulp vinden. Zo kreeg de koning in de Bijna Gratis Winkel van IDO uitleg over hoe kleding, schoenen en speelgoed voor een kleine prijs worden verkocht. “Wie mogen er bij u komen kopen?” wilde de koning weten. “Iedereen,” antwoordde ze. “Maar je ziet snel genoeg of iemand het nodig heeft. Er zullen best mensen zijn die er misbruik van maken, maar dat is dan maar zo”, aldus de vrouw.

Maaltijd

Vrijwilligers van IDO bereiden vijf dagen per week een lunch voor buurtbewoners. De koning schoof aan tafel bij enkele vaste gasten. “Ik hou u toch niet van het eten af, hè?” grapte hij. “Nou,” zei een man, terwijl hij op zijn horloge tikte. Veel bezoekers komen niet alleen voor een maaltijd, maar ook met praktische hulpvragen, zoals het aanvragen van een DigiD of ondersteuning bij schulden.

Het bezoek eindigde met een rondetafelgesprek met vrijwilligers en bestuurders van IDO, dat mede wordt ondersteund door het Oranje Fonds. “Heel noodzakelijk werk,” noemde de koning hun inzet. Ook vertelde een jonge vrouw over de bloemstukken die op tafel lagen en die ze zelf had gemaakt. Ze zei dat elke bloem een betekenis heeft. De koning was onder de indruk van haar verhaal en nam een briefje met de betekenis van de bloemen mee.

“Organisaties als IDO dragen er echt aan bij om mensen er weer bovenop te helpen, daarom ben ik echt dankbaar voor dit soort bezoeken”, zei de koning na afloop.