Paola met kleinzonen naar herdenking mijnramp

Koningin Paola van België woont volgende week de herdenkingsplechtigheden van de mijnramp van Marcinelle bij. De 85-jarige moeder van de huidige koning Filip krijgt gezelschap van haar 17-jarige kleinzonen prins Aymeric en prins Nicolas, de tweeling van prins Laurent en prinses Claire, heeft het hof donderdag aangekondigd.

Op 8 augustus is het precies 67 jaar geleden dat 262 mijnwerkers van elf verschillende nationaliteiten om het leven kwamen in een kolenmijn ten zuiden van Charleroi. Het is de grootste mijnramp uit de Belgische geschiedenis.

Van de slachtoffers kwamen er 136 uit Italië. Daarom is ook de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, bij de ceremonie aanwezig. Ook twee straaljagers van de Italiaanse luchtmacht zullen dan over het Bois du Cazier vliegen, waar het drama zich afspeelde.