Paragnosten: relatiecrisis Harry en Meghan, Hazes over op soul

Voor de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan belooft 2022 niet veel goeds. Dat denkt althans paragnost Jan van der Heide, schrijft hij in zijn voorspellingen in het blad ParaVisie.

“Tussen Harry en Meghan zal op termijn de spanning meer en meer toenemen”, aldus Van der Heide. Volgens hem krijgt Harry steeds meer heimwee naar zijn vaderland. “Uiteindelijk zal het stel gescheiden gaan leven. Er zal letterlijk een oceaan tussen hen in komen te liggen.”

Paragnost Sonja Dover denkt dat het liefdesleven van zanger André Hazes ook in het nieuwe jaar turbulent zal blijven. Hij zal een knipperlichtrelatie houden met Monique Westenberg. Muzikaal gezien gooit hij het over een andere boeg. “2022 is een jaar voor de ontwikkeling van zijn stem, een jaar waarin hij Engelstalige liedjes gaat opnemen in zijn repertoire. Soul gaat hem beter liggen.”

Dover stelt verder onder meer dat Alec Baldwin, die betrokken was bij een fataal ongeval op de set van de film Rust, stopt met acteren en dat Nederland het Eurovisie Songfestival niet zal winnen. Het wordt volgens haar “iemand uit Kroatië, Luxemburg of Italië”. Het zou in dit geval om een artiest uit Luxemburg moeten gaan want het land doet al sinds 1993 niet meer mee.