Parelhoenfilet en aspergesoep bij staatsbanket voor Oman

Bij het staatsbanket voor sultan Haitham bin Tarik van Oman in het Koninklijk Paleis in Amsterdam op de Dam krijgen de gasten onder meer aspergesoep en parelhoenfilet geserveerd. In het menu is geen varkensvlees of alcohol verwerkt.

Vooraf genieten de gasten dinsdag van gegrilde zeebaars met gemarineerde daikon, wat een winterradijs is, met vinaigrette van Thaise basilicum en komkommer. Daarna volgt een aspergesoep met Hollandse garnaaltjes en tuinerwten.

Het hoofdgerecht is gevulde parelhoenfilet met een saus van de morieljezwam, een aardappeltaartje en voorjaarsgroente. Toe krijgen de gasten vanillemousse met rozen-abrikozencake en citrussaus.

Bij de gerechten worden verschillende wijnen geserveerd, maar voor de gasten die geen alcohol willen drinken, is er onder meer sparkling tea. Omdat toosten in islamitische landen vaak wordt geassocieerd met het drinken van alcohol, werd er niet geproost.