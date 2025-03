Parijs bereidt zich voor op staatsbezoek koning Frederik en Mary

De voorbereidingen zijn in Parijs in volle gang voor het staatsbezoek van de Deense koning Frederik en koningin Mary. Op Instagram deelt het Deense hof een video waarop de Deense vlaggen worden gehesen in de Franse hoofdstad.

Frederik en Mary zijn van maandag tot en met woensdag op bezoek bij de Franse president Emmanuel Macron.

Het Deense hof liet eerder al weten dat Denemarken en Frankrijk “al lang bondgenoten zijn” en dat de koninklijke familie “een speciale familieband met Frankrijk” heeft. De in 2018 overleden man van voormalig koningin Margrethe, prins Henrik, was Frans. Frederiks jongere broer Joachim woonde jarenlang in Parijs en Margrethe heeft een vakantieresidentie in Frankrijk, waar familieleden de zomers doorbrengen.