Foto’s: Parlement viert samen met koning 80 jaar vrijheid en democratie

Koning Willem-Alexander en prinses Amalia hebben donderdag gevierd dat het precies tachtig jaar geleden is dat het parlement voor de eerste keer na de Tweede Wereldoorlog weer bijeenkwam. Ze kwamen samen met diverse politici bijeen in de Grote Kerk in Den Haag voor de Bijzondere Verenigde Vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer.

De Staten-Generaal was door de nazi-bezetters buiten werking gesteld tijdens de vijf jaren oorlog. De eerste Verenigde Vergadering van de Kamers op 20 november 1945 was een eerste stap in het herstel van de parlementaire democratie. De politici werden destijds tijdens deze samenkomst in een provisorisch herstelde Ridderzaal op het Binnenhof toegesproken door koningin Wilhelmina.

Onder anderen demissionair premier Dick Schoof sprak de genodigden toe over de ontwikkelingen die zich de afgelopen tientallen jaren in de maatschappij en politiek afspeelden. Verder waren onder de genodigden leden van de Raad van State, burgemeesters en militairen.

Overlegmodel

Schoof benadrukte het belang van het overbruggen van verschillen en samenwerking om verder te komen. Hij memoreerde aan het “unieke Nederlandse overlegmodel” tussen werkgevers, werknemers en de politiek. Maar ook de internationale rechtsorde droeg bij aan de welvaart en veiligheid in Nederland. Al deze verworvenheden moeten we volgens de partijloze premier koesteren, beschermen en zonodig verdedigen. “Zeker tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. Democratie, rechtszekerheid, vrede en vrijheid – het zijn allemaal geen vanzelfsprekendheden”, sprak Schoof.

Het land heeft weer staatslieden nodig die verbinden en wederzijds begrip tonen, zei generaal buiten dienst Peter van Uhm in zijn toespraak. Er moeten volgens hem problemen worden opgelost die de partijpolitiek overstijgen, zoals klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne. Politici moeten over verschillen heen stappen en samenwerken voor het algemeen belang, zei hij. De voormalige Commandant der Strijdkrachten eindigde met woorden die koningin Wilhelmina uitsprak tijdens haar eerste troonrede na de Tweede Wereldoorlog: “Dat uwen arbeid mogen doen strekken tot heil des lands.”