Parlement Vietnam bijeen om mogelijke machtswissel

Het parlement van Vietnam komt donderdag bijeen om niet nader aangeduide “personeelskwesties” te bespreken. Dat staat in een brief aan de parlementariërs die door persbureau Reuters is ingezien. Afgelopen donderdag werd bekend dat een staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Vietnam komende week op verzoek van de Vietnamese autoriteiten is uitgesteld.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst had het uitstel te maken met “binnenlandse omstandigheden” in Vietnam. Maar wat er precies aan de hand was, werd niet duidelijk. Volgens Reuters wordt gespeculeerd over een herschikking binnen de top van de Communistische Partij, de enige politieke partij van het land. President Vo Van Thuong moet mogelijk opstappen.

Een dag later zei de koning “echt niet” te weten waarom het staatsbezoek is uitgesteld. Hij sprak van “een totale verrassing”. De handelsmissie voor Nederlandse bedrijven naar Vietnam volgende week gaat wel door.

Thuong werd in maart vorig jaar gekozen tot president, een grotendeels ceremoniële functie, na het plotselinge vertrek van zijn voorganger. Thuong wordt gezien als een vertrouweling van partijleider, Nguyen Phu Trong, de machtigste man binnen de Communistische Partij.