Parlementslid VS vraagt Sarah Ferguson te getuigen over Epstein

Een Amerikaans parlementslid heeft Sarah Ferguson gevraagd om te getuigen over haar “nauwe persoonlijke en zakelijke banden” met Jeffrey Epstein. Dat meldt de BBC op basis van een brief die de Britse omroep exclusief heeft ingezien.

Congreslid Suhas Subramanyam dringt er bij Ferguson op aan om te praten met de Amerikaanse congrescommissie die onderzoek doet naar de overleden Amerikaanse zedendelinquent. Hij wil ook weten of ze iets wist over de betrokkenheid van haar ex-man Andrew Mountbatten-Windsor bij de praktijken van Epstein.

Volgens de BBC vormt de brief “de meest directe druk” op de voormalige hertogin van York om te getuigen sinds het begin van het Epstein-schandaal.

De vertegenwoordigers van Ferguson zijn door de BBC om commentaar gevraagd, maar zij heeft daar nog niet op gereageerd, meldt de omroep.