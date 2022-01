Patrick J. Adams wil dat online bots hem uit Meghan-topics laten

Patrick J. Adams heeft op Twitter kritiek geuit dat zijn naam vaak wordt genoemd door computergestuurde bots als er online over Meghan, de hertogin van Sussex, gesproken wordt. De acteur was van 2011 tot 2018 samen met de vrouw van de Britse prins Harry te zien in de serie Suits.

Adams richt zijn boodschap aan “de mensen en de vele bots” die hem online betrekken bij gesprekken en discussies over Meghan. Computergestuurde programma’s (bots) doen zich bijvoorbeeld voor als mensen en kunnen in rap tempo automatisch zelf veel berichten op websites en sociale media plaatsen. De acteur zegt al die topics niet te volgen en vraagt zich af of iedereen niet wat beters te doen heeft. “Zelfs jullie, bots”, voegt hij daaraan toe.

Voordat Meghan trouwde met prins Harry werkte ze als actrice. Het bekendst werd ze door haar rol in de serie Suits. Ze speelde daarin Rachel Zane, die bij een advocatenfirma werkte waar Adams’ personage Mike Ross zich ook bij aansloot.