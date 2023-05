Patty Brard (68) steunt Eloise en verschijnt in badpak op tv

Patty Brard heeft zaterdagavond laat in Shownieuws op ludieke wijze haar steun uitgesproken aan ‘gravinfluencer’ Eloise. De dochter van prins Constantijn zorgde met haar verschijning in badpak in Het Perfecte Plaatje voor een storm aan reacties. Vooral de opmerking van royaltykenner Jeroen Snel in RTL Boulevard dat dit een “grensgevalletje” was, viel slecht bij veel BN’ers.

De 68-jarige Brard verscheen in de introductie van Shownieuws zaterdagavond in zwart badpak om steun te betuigen aan Eloise. Toen de uitzending begon en zij aan de desk stond, had zij geen badpak meer aan. Volgens Brard was het idee om in badpak te verschijnen tijdens de introductie spontaan ontstaan. “Omdat ik gewoon het statement wil maken dat als je gewoon zin hebt om dit te doen, je dit vooral lekker moet doen. Of Eloise nou van koninklijke komaf is of niet”, aldus de SBS-coryfee.

Haar collega Dyantha Brooks bekende overigens niet in badpak op televisie te durven verschijnen. “In de loop van de dag kwamen er steeds meer beren op de weg”, bekende zij. “Nee, zo stoer ben ik toch echt niet.”

Snel stelde zaterdag in een reactie aan het ANP dat zijn woorden niet goed worden geïnterpreteerd. Hij zegt te hebben willen “wijzen op het feit dat de monarchie soms een beetje gewoon aan het worden is”. Hij had naar eigen zeggen hetzelfde gereageerd als het ging om een mannelijke royal in zwemkleding.

Prins Constantijn stelde vrijdagavond niet te snappen dat er commotie is over het feit dat zijn dochter in badpak op televisie kwam.