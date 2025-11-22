Paul Costelloe (80) overleden, persoonlijk ontwerper van Diana

De Ierse modeontwerper Paul Costelloe is vrijdag overleden op 80-jarige leeftijd. Dat melden verschillende Britse media, waaronder de BBC, op basis van een persbericht van de familie van Costelloe. Hij was de persoonlijke ontwerper van de Britse prinses Diana vanaf 1983 tot haar dood in 1997.

Volgens de familie overleed Costelloe na een kort ziekbed. “Hij was omringd door zijn vrouw en zeven kinderen en overleed vredig in Londen”, aldus de familie.

Costelloe startte zijn eigen label, Paul Costelloe Collections, in 1979 en presenteerde zijn collecties tijdens Fashion Week in onder meer Parijs, Milaan, Londen en New York. Hij stond erom bekend vaak traditionele Ierse stoffen en ontwerpen te gebruiken.