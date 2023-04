Paul Römer genoot van podcast van de koning

Talpa-baas Paul Römer heeft erg genoten van de eerste aflevering van de podcast die koning Willem-Alexander en Edwin Evers hebben gemaakt. Dat vertelde hij donderdagochtend in NPO Radio 1-programma Spraakmakers. De eerste drie afleveringen van de podcast, waarin de koning vertelt over zijn eerste tien jaar op de troon, werden donderdagochtend online gezet.

“Ik dacht van tevoren: het wordt puur een pr-praatje, geregisseerd door de Rijksvoorlichtingsdienst”, bekende Römer. “Maar ik hoorde heel veel de mens Willem-Alexander en veel minder het instituut ‘de koning’. Zijn stem is anders, het accent was anders. Hij klonk ontspannen. Ik heb met veel plezier geluisterd.”

De koning vertelt in de podcast onder meer dat hij tijdens zijn inhuldiging in 2013 “een soort out-of-body experience” had. Ook bekende hij tijdens de coronaperiode wel eens in een trainingsbroek te hebben gevideobeld. Willem-Alexander meldde in het gesprek met Edwin Evers ook dat hij niet weet of hij ooit weer zijn wangen glad zal scheren en afscheid neemt van zijn baard.