Paus Franciscus bezoekt groothertog Luxemburg en koning België

Paus Franciscus brengt dit najaar een gecombineerd bezoek aan de royals in Luxemburg en België. De paus arriveert op donderdag 26 september op uitnodiging van groothertog Henri in Luxemburg, waarna hij aan het begin van de avond naar België vliegt. Op vrijdagochtend ontmoet hij in het Kasteel van Laken de Belgische koning Filip en koningin Mathilde.

Uit de vrijdag gepubliceerde programma’s van de bezoeken blijkt dat de paus in België “in alle discretie” zal praten met slachtoffers van seksueel misbruik. De 87-jarige katholieke leider zal op zondag in België een eucharistieviering in het Koning Boudewijnstadion in Brussel leiden. Daar is plaats voor 50.000 mensen.

Het is voor het eerst in bijna dertig jaar dat een paus de Lage Landen bezoekt. België is van oudsher een katholiek land, maar sinds de misbruikschandalen naar buiten kwamen gaan steeds minder mensen naar de kerk. Vorig jaar maakte de omroep VRT een serie over misbruik in de kerk en dat maakte opnieuw veel los in België.