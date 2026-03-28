Paus Leo geeft toespraak op balkon prinselijk paleis Monaco

Paus Leo heeft zaterdagochtend na aankomst in Monaco een bezoek gebracht aan het Place du Palais. Op het balkon van het prinselijke paleis, na zijn audiëntie met prins Albert, sprak de paus het volk toe.

De 70-jarige Leo sprak zich onder meer uit tegen de groeiende kloven “tussen arm en rijk” en “tussen de bevoorrechten en de verschoppelingen”. De toespraak hield hij volledig in het Frans. Buiten het paleis verzamelden zich duizenden bezoekers, al zwaaiend met vlaggen, om hem te verwelkomen.

De paus brengt voor het eerst in de moderne tijd een bezoek aan het ministaatje. Ook prins Jacques en prinses Gabriella, de kinderen van Albert en Charlene, waren bij de ontvangst aanwezig. Er staat zaterdag onder meer een ontmoeting gepland met de katholieke gemeenschap. Ook gaat Leo naar het Stade Louis II voor een mis. Ook daar worden vele duizenden mensen verwacht.