Paus Leo XIV bedroefd om overlijden hertogin van Kent

Paus Leo XIV is bedroefd door het overlijden van de hertogin van Kent. In een Telegram-bericht gericht aan Buckingham Palace heeft de paus zijn medeleven betuigd aan de koninklijke familie. Hertogin Katharine overleed op 4 september op 92-jarige leeftijd. Haar begrafenis vindt dinsdag plaats.

“Terwijl ik haar edele ziel toevertrouw aan de genade van onze Hemelse Vader, sluit ik mij graag aan bij allen die de Almachtige God danken voor de nalatenschap van christelijke goedheid van de hertogin”, schreef de Paus. Ook stond hij stil bij de toewijding van de hertogin aan goede doelen en haar zorg voor kwetsbare mensen in de samenleving.

Hertogin Katherine was de echtgenote van prins Edward, hertog van Kent, een volle neef van koningin Elizabeth. Sinds het overlijden van Elizabeth in 2022 was zij het oudste lid van de koninklijke familie. Ze stond bekend om haar betrokkenheid bij tennistoernooi Wimbledon.