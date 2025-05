Pauzerende pubers kijken op: opeens komt Beatrix langs!

Prinses Beatrix heeft dinsdagochtend bij de opening van de beeldententoonstelling ARTZUID in Amsterdam met kinderen gesproken over kunst. Tijdens de rondleiding in de buitenlucht kwam ze, gepland en ongepland, kinderen van allerlei leeftijden tegen.

Na de opening bij het paviljoen van de expositie, op de kruising van de Apollolaan en de Minervalaan, verruilde de prinses (87) haar gewone wandelstok voor twee nordic walking-stokken. Daarmee was ze klaar voor de rondleiding langs een aantal van de beelden uit de tentoonstelling.

De aanwezigheid van prinses Beatrix leidde bij wat nietsvermoedende pubers op een bankje langs het grasveld tot enige hilariteit. “Wij zitten hier elke pauze en opeens komt Beatrix langs!”, riep een van de meiden. “Echt een bijzonder moment. Denk je dat dit een goede reden is om zo wat later bij Engels te komen?”

Hieke Luik

Bij een zwarte sculptuur werd de prinses hartelijk ontvangen door de maakster ervan, Hieke Luik. De prinses en de kunstenares kennen elkaar persoonlijk, bevestigde Luik. Luik en de prinses, die zelf ook graag creatief bezig is, werken weleens samen op paleis Drakensteyn.

Bij de blikvanger van het veld, een groot schip met de titel Horizon, zaten brugklassers van het nabijgelegen Ignatius Gymnasium op de grond te tekenen. Beatrix maakte een rondje langs de tekeningen. Ze keek goed en deelde complimenten uit. “Heel creatief”, zei ze tegen een meisje dat veel donkere kleuren had gebruikt. “Veel wilde zee!”, constateerde ze.

Vlak voor de rondleiding ten einde kwam, werd de prinses nog verrast door kinderen uit groep 1, 2 en 3 van een basisschool uit de buurt. “Hebben jullie de beelden al gezien”, vroeg ze. “Ja, allang! Toen ik klein was”, antwoordde een jongetje stoer. “Oh, toen je klein was?”, reageerde de prinses lachend. “Ja, dat kan natuurlijk ook.”