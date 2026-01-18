Pavlos zonder echtgenote naar uitvaart tante Irene

De Griekse troonpretendent Pavlos moet maandag zijn vrouw Marie-Chantal missen bij de uitvaart van prinses Irene. De prinses zit in New York vanwege een recente operatie van haar moeder, meldt het Griekse hof.

Ook twee van de vijf kinderen van Pavlos en Marie-Chantal, Olympia en Odysseas, zijn afwezig. Zij zijn er niet vanwege “werkverplichtingen”.

Irene was de tante van Pavlos en zus van de laatste Griekse koning Constantijn. Ze overleed afgelopen week op 83-jarige leeftijd in Spanje. Maandag wordt ze begraven op het koninklijke landgoed Tatoi in Griekenland.

Volgens Pavlos was zijn “geliefde” tante “een bron van wijsheid, loyaliteit en liefde en een vast anker voor onze familie door de jaren heen. Haar verlies laat een stilte achter die niet kan worden gevuld, maar haar herinnering zal voor altijd in onze harten blijven”, schrijft hij op Instagram.