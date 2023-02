Pech onderweg voor Zweeds koningspaar bij bezoek aan Jönköping

Autopech markeerde donderdag het tweede provinciebezoek van de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia. De royals zouden een rijtoer maken in een oude Cadillac, maar de oldtimer wilde niet starten. De politie kreeg de wagen weer aan de praat, zoals op beelden van de Zweedse publieke omroep SVT te zien is.

Het koningspaar bezoekt dit jaar alle 21 provincies van Zweden vanwege het 50-jarige jubileum van Carl Gustaf als koning. Deze keer was Småland aan de beurt. Nadat de royals in Jönköping waren aangekomen met het staatsvliegtuig, trokken ze naar het centrum van de stad. Daar bezochten ze een fototentoonstelling over eerdere bezoeken die Carl Gustaf aan Småland bracht.

Na een lunch met hoogwaardigheidsbekleders maakte het koningspaar aanstalten om een rijtoer te maken door Jönköping. Maar de speciale Cadillac waarmee Carl Gustaf en Silvia vervoerd zouden worden, wilde niet starten. De politie moest uitkomst brengen, en met een startkabel lukte het uiteindelijk om de Cadillac Fleetwood series 75 uit 1966 aan de praat te krijgen. De auto was overigens met zorg uitgekozen; de moeder van Carl Gustaf had jaren geleden eenzelfde auto.

Toespraak

Na de rijtoer hield de koning een korte toespraak op het stadsplein. Daarin refereerde hij aan zijn eerste bezoek aan Jönköping in 1956. Hij bezocht toen met zijn moeder een tentoonstelling over het Zweedse leger. Op het plein mengde het koningspaar zich nog tussen de mensen om zich te laten informeren over zaken die in de stad spelen. “Het is altijd goed om op de hoogte te zijn van dingen die de mensen bezighouden” zei de koning tegen SVT.

Carl Gustaf wordt volgende week aan zijn hart geopereerd. Ondanks dat maakte de Zweedse vorst een montere indruk. Bij aankomst in Jönköping zei hij zich ‘top’ te voelen en de operatie vol vertrouwen tegemoet te zien.