Peiling: populariteit prinses Amalia blijft stijgen

De populariteit van prinses Amalia blijft stijgen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel.

Uit het onderzoek blijkt dat 59 procent van de Nederlanders vertrouwen heeft in prinses Amalia. Dit percentage lag vorig jaar nog op 47 procent. Maar liefst 61 procent van de Nederlanders zegt haar geschikt te vinden als koningin.

Experts stellen zaterdag in het AD dat het vertrouwen in Amalia is gestegen omdat zij tegenwoordig vaker in het openbaar verschijnt. Ook heeft Amalia veel sympathie gekregen nadat zij was bedreigd en daarom in het buitenland moest gaan studeren.

Niet alleen het vertrouwen in Amalia is gestegen, ook haar vader heeft aan populariteit gewonnen. Nu heeft 57 procent vertrouwen in Willem-Alexander, vorig jaar was dat 53 procent.