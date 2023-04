Peiling: prinses Catherine populairste lid Britse koningshuis

Catherine, de prinses van Wales, is het populairste lid van het Britse koningshuis. Dat komt naar voren in een nieuwe peiling van Ipsos. Van de ondervraagden gaf 38 procent aan dat de vrouw van prins William hun favoriete Britse royal is. William volgt op kleine afstand met 34 procent.

Op de derde plaats staan “de kleinkinderen van koning Charles” met 27 procent. Prinses Anne, de zus van Charles, kan rekenen op 25 procent van de stemmen. De koning zelf moet het doen met de vijfde plek. Een vijfde (20 procent) noemt Charles als hun favoriete royal. Prins Andrew staat onderaan met 4 procent.

Voor de peiling werd respondenten gevraagd hun twee of drie favoriete leden van de koninklijke familie te kiezen uit een lijst. Ongeveer 18 procent gaf aan helemaal geen leden van de Britse koninklijke familie leuk te vinden.