Penny Lancaster ziet door Charles dat ze ‘meer is dan vrouw van’

De Britse koning Charles heeft Penny Lancaster laten inzien dat ze meer is dan “alleen de vrouw van Rod Stewart”. In de podcast We’re Not Getting Any Younger vertelt de 54-jarige tv-persoonlijkheid dat Charles haar dat inzicht gaf bij de uitreiking van The King’s Foundation in Buckingham Palace eerder deze maand. Lancaster is daar, net als Stewart, ambassadeur van.

“Toen ik de koning ontmoette, keek hij naar mij en iedereen naast me. Daar stonden Alan Titchmarsh, David Beckham, Kate Winslet en Meryl Streep, en hij zei: ‘Dit is mijn favoriete bijzondere agent'”, blikt Lancaster, die bij de politie werkt, terug. “Dus dat is nu mijn introductie, ik ben niet meer alleen de vrouw van Rod Stewart. Het gaat nooit meer daarover, vroeger was het Loose Women, maar nu ben ik bijzondere agent.” In het verleden was Lancaster te zien in het lunchprogramma Loose Women.

Lancaster deelt dat ze “lang in de schaduw” van haar man heeft gestaan. “Maar nu heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen en ben ik enorm gegroeid. Rod is nu ook veel blijer dat ik voorop loop.” Lancaster is sinds 2007 getrouwd met de Britse rockzanger.