People: contract Harry en Meghan met Netflix niet verlengd

Netflix gaat niet op vaste basis verder met prins Harry en zijn vrouw Meghan. Het aflopende contract tussen beide partijen wordt niet verlengd, zegt een bron tegen People na berichtgeving hierover van The Sun. Toekomstige projecten worden echter niet uitgesloten.

De hertog en hertogin van Sussex tekenden in 2020 een contract bij de streamingdienst ter waarde van 100 miljoen dollar. Toen werd aangekondigd dat het koppel documentaires, films, televisieseries en kinderseries wilde maken. Volgens People stapt Netflix af van grote meerjarige overeenkomsten.

De samenwerking tussen de ‘Sussexes’ en Netflix leverde in 2022 onder meer de veelbesproken zesdelige serie over het leven van Harry en Meghan op. Het stel deed daarin een aantal gevoelige uitspraken over de Britse koninklijke familie.

Later maakte Meghan het programma With Love, Meghan waarin de hertogin vrienden uitnodigt op hun landgoed in Montecito. Ze geeft onder andere tips over gasten ontvangen, tuinieren en koken. Het tweede seizoen verschijnt in het najaar.