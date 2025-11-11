People: Meghan voelde zich ‘beetje roestig’ op filmset

Meghan voelde zich “een beetje roestig” tijdens haar eerste dag terug op een filmset. Dat grapte de hertogin van Sussex volgens een insider tijdens opnames van de film Close Personal Friends, waarin de vrouw van de Britse prins Harry een rol heeft.

“Ze stelde zich voor als Meghan. Alles aan haar was heel vriendelijk en kalm”, aldus de insider tegen het Amerikaanse tijdschrift People. “Ze leek oprecht enthousiast om op de set te zijn. Ze grapte dat ze zich een beetje roestig voelde, maar het was duidelijk dat ze had geoefend en dat het voor haar een grote stap was om terug te zijn. En ze deed het geweldig.”

Vorige week werd bekend dat Meghan voor het eerst in jaren weer gaat acteren. De hertogin, die stopte na haar verloving met prins Harry, speelt in Close Personal Friends zichzelf.