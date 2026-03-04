People: Sarah Ferguson ‘zeer geraakt’ door arrestatie Andrew

Sarah Ferguson heeft het naar verluidt erg moeilijk sinds haar ex-man Andrew is gearresteerd en zij zelf ook onder vuur kwam te liggen vanwege haar banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens insiders wordt het voor de voormalige hertogin moeilijk om nog terug te keren in het publieke leven, zeggen zij tegen het Amerikaanse tijdschrift People.

Hoewel de 66-jarige Ferguson, die in 1996 scheidde van de toenmalige prins Andrew, er na eerdere schandalen en incidenten weer bovenop is gekomen, zou dat nu een stuk lastiger worden. “Niemand geeft haar dit keer de ruimte”, stelt koningshuisschrijfster Ingrid Seward. Ook schrijver Andrew Lownie denkt dat het “heel lastig” wordt voor Ferguson om deze situatie te boven te komen.

“Ze denkt altijd dat ze terug kan komen”, zegt een insider over Ferguson tegen People. “Maar dit is niet iets wat zomaar overwaait.” De voormalige hertogin van York zou zich de afgelopen maanden in luxe wellnessresorts hebben verscholen, nadat koning Charles in oktober de koninklijke titel van Andrew had ontnomen. Dat de voormalige prins vorige maand werd gearresteerd, zou volgens de insider “de ergste klap” zijn geweest voor Ferguson.