Pers mag geen geluidsopnamen maken van Høiby

Journalisten die de strafzaak tegen Marius Borg Høiby bijwonen, mogen geen geluidsopnamen maken tijdens de verklaringen van de verdachte. Dat melden Noorse media. In eerste instantie had de rechtbank besloten dat dit wel mocht. Maar de advocaten van Høiby gingen tegen dit besluit in beroep. Høiby had aangegeven niet te willen getuigen als journalisten wel geluidsopnamen zouden mogen maken.

De rechtbank heeft haar eigen besluit herzien vanwege het grote risico dat de opnames, die alleen bedoeld zouden zijn voor de journalisten om hun verhaal te schrijven, toch op straat zouden komen te liggen. Een geselecteerd aantal journalisten, die bij de rechtbank bekend zijn, mogen wel ter ondersteuning van hun aantekeningen opnames maken van delen van de rechtszaak die geen betrekking hebben op de verklaring van de verdachte.

De zaak begint 3 februari in Oslo. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit werd maandag aangeklaagd voor onder meer het vervoeren van drugs, verkeersovertredingen en het schenden van een contactverbod, waarvoor hij schuld bekende. In totaal wordt de stiefzoon van kroonprins Haakon nu beschuldigd van 38 strafbare feiten, waarvan verkrachting en mishandeling de zwaarste zijn.