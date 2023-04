Personages uit Soldaat van Oranje krijgen expositie in Amsterdam

De hitmusical Soldaat van Oranje is een van de initiatiefnemers van een nieuwe expositie in Amsterdam over de Tweede Wereldoorlog. Het thema van de tentoonstelling, die 20 april wordt geopend, is Wat Zou Jij Doen In Oorlogstijd?

In de expositieruimtes van de Vrije Academie maken de bezoekers kennis met de werkelijke Engelandvaarders waarop de karakters in de musical gebaseerd zijn. Zo komen in de expositie naast Erik Hazelhoff Roelfzema ook verzetsstrijders Peter Tazelaar en Chris Krediet aan bod. Ook de verhalen van hun collega-Engelandvaarders, vrienden en medestrijders Bob van der Stok, Ernst de Jonge en Sabine Zuur worden verteld met foto’s, verhalen, video- en geluidsfragmenten.

Het is de bedoeling dat de bezoekers van de expositie beter gaan begrijpen waarom de Engelandvaarders in de oorlogsjaren bepaalde keuzes maakten. De tentoonstelling is een samenwerking tussen Soldaat van Oranje: De Musical, het Museum Engelandvaarders in Noordwijk aan Zee en de Vrije Academie.

De samenwerkende organisaties hopen met de expositie de herinnering aan de verzetshelden levend te houden. De tentoonstelling wordt, niet toevallig, twee weken voor Bevrijdingsdag geopend. De musical Soldaat van Oranje speelt inmiddels ruim twaalf jaar in de TheaterHangaar in Katwijk.