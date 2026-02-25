Persoonlijke arts van Harald op weg naar Tenerife

De persoonlijke arts van koning Harald is op weg naar Tenerife, waar de Noorse vorst is opgenomen in het ziekenhuis. De arts, Bjørn Bendz, wilde tegen Noorse media niets zeggen over de toestand van Harald. Bendz vloog woensdagochtend van Oslo naar Tenerife.

Het paleis meldde dinsdag dat de 89-jarige Harald op de Canarische Eilanden is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een infectie en uitdroging. Hij ligt in het Universitario Hospiten Sur in Tenerife. Volgens het paleis is zijn toestand “goed”.

Harald en koningin Sonja zijn op dit moment op vakantie op Tenerife. Het is niet de eerste keer dat Harald ziek wordt op vakantie. In 2024 was het koppel in Maleisië op vakantie toen hij ook naar het ziekenhuis moest met een infectie. Zijn gezondheidssituatie was zo ernstig dat gevreesd werd voor zijn leven. Bij thuiskomst kreeg Harald een permanente pacemaker.