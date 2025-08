Peter Phillips, zoon van prinses Anne, gaat trouwen

Peter Phillips, de oudste zoon van de Britse prinses Anne, gaat trouwen met zijn partner Harriet Sperling. Dat heeft het stel laten weten aan Hello! Magazine. Het koppel deelde twee foto’s waarop de verlovingsring te zien is.

In een verklaring laat het stel weten dat de Britse koninklijke familie op de hoogte is gesteld van de verloving. Er is nog geen datum bekend voor de bruiloft.

Phillips en Sperling zijn sinds vorig jaar samen. In april 2024 werd bekend dat zijn relatie met Lindsay Wallace na drie jaar voorbij was. De 47-jarige Phillips was eerder getrouwd met Autumn Kelly. Met haar kreeg hij twee kinderen.