Phil Noble maakte foto Andrew in auto: meer geluk dan wijsheid

Fotograaf Phil Noble zegt dat het “meer geluk dan wijsheid” was dat hij de voormalige prins Andrew donderdagavond vastlegde terwijl hij het politiebureau van Aylsham in Norfolk, Engeland, verliet. De foto van Andrew op de achterbank van zijn Range Rover sierde vrijdagochtend vrijwel alle Britse voorpagina’s.

“Je kunt plannen en je ervaring gebruiken en ongeveer weten wat je moet doen, maar toch moet alles op zijn plaats vallen”, zei Noble, die werkzaam is voor persbureau Reuters. “Bij het maken van foto’s van auto’s is het meer geluk dan wijsheid.”

De fotograaf was door Reuters naar het bureau in Aylsham gestuurd, zonder dat zeker was dat de broer van koning Charles daar na zijn arrestatie naartoe was gebracht. Volgens Noble gebeurde er lange tijd niet veel in het historische dorpje en Noble en zijn collega dachten dat ze toch bij het verkeerde bureau stonden, vertelt hij in een interview met zijn werkgever Reuters.

Race

De journalisten besloten een hotel in de buurt te boeken en net toen Noble daarheen op weg was, werd hij gebeld door zijn collega dat de auto’s van Mountbatten-Windsor waren gearriveerd.

Noble racete terug, net op tijd om de twee voertuigen met hoge snelheid te zien vertrekken. In de voorste auto zaten twee politieagenten, dus richtte Noble zijn camera en flitser op de auto daarachter. Hij maakte in totaal zes opnames, waarvan er twee alleen agenten toonden, twee leeg waren en één onscherp. De zesde plaat was raak: de ex-prins was duidelijk te zien op de achterbank.

Andrew werd aangehouden in verband met zijn nauwe banden met de overleden zedendelinquent en investeerder Jeffrey Epstein. Media meldden dat Andrew ervan wordt verdacht vertrouwelijke informatie te hebben gegeven aan Epstein toen hij handelsgezant was in de jaren 2001-2011. Andrew heeft herhaaldelijk gezegd niets verkeerd te hebben gedaan.