Piers Morgan: er is geen bewijs voor telefoonhacking

Piers Morgan zegt dat er “geen bewijs” is dat hij ooit een telefoon heeft gehackt of dat hij iemand daar opdracht voor heeft gegeven. Dat zei de journalist vrijdag tegen Britse media nadat het hooggerechtshof in Londen oordeelde dat prins Harry slachtoffer is geworden van hacking in de zaak van de hertog van Sussex tegen Mirror Group Newspapers (MGN). Morgan haalde tegelijkertijd fors uit naar de jongste zoon van koning Charles.

Morgan werkte tussen 1995 en 2004 bij The Mirror. Volgens hem is in zijn tijd maar “één artikel” over de prins gepubliceerd en heeft hij “nog steeds geen enkele kennis” van hoe dat specifieke verhaal tot stand kwam. “Ik ben door geen van beide partijen opgeroepen als getuige in deze zaak en ik ben ook niet gevraagd om een verklaring af te leggen. Ik had dat graag gedaan als mij dat was gevraagd.”

De journalist en presentator vindt verder dat Harry geen reden voor verontwaardiging heeft over dat media steeds in zijn privéleven duiken. Morgan wijst erop dat de prins zelf ook steeds de media opzoekt. “Hij zegt dat hij op een missie is om de media te hervormen, terwijl het duidelijk is geworden dat zijn echte missie is om, samen met zijn vrouw, de Britse monarchie te vernietigen”, zo stelde hij.

“Hij sprak vandaag over het verschrikkelijke gedrag van de pers”, vervolgde Morgan. “Maar dit is een man die zijn familie herhaaldelijk in het openbaar voor honderden miljoenen dollars in diskrediet heeft gebracht, zelfs toen twee van de meest hooggeplaatste en gerespecteerde leden van zijn familie, zijn grootouders, op sterven lagen.”

De rechter bepaalde vrijdag dat Harry een schadevergoeding van 140.600 pond (zo’n 163.000 euro) krijgt van MGN. Zijn advocaat David Sherborne zei tijdens de zitting namens hem dat Morgan “duidelijk op de hoogte” moet zijn geweest.