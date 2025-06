Pieter-Christiaan aan het werk bij marechaussee voor NAVO-top

Prins Pieter-Christiaan is dinsdag aan de slag voor de marechaussee, blijkt uit een bericht dat hij in zijn Instagram Stories deelde. “Vroege dienst KMar voor NAVO-top”, schrijft de prins bij een foto die op Schiphol lijkt te zijn gemaakt.

De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven is sinds 2018 reservekolonel bij de Koninklijke Marechaussee. Hij vervulde zijn dienstplicht bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Van 2004 tot 2009 werkte de prins bij de Directie Operaties Koninklijke Marechaussee.

De NAVO-top vindt plaats op dinsdag en woensdag in Den Haag. Om deelnemers te beveiligen, is de grootste operatie in de Nederlandse geschiedenis opgezet. Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat reservisten is gevraagd om diensten te draaien tijdens de NAVO-top. Hij kon niet ingaan op het werk van de prins.