Pieter-Christiaan en Anita gedenken 17-jarig kerkelijk huwelijk

Pieter-Christiaan staat zaterdag stil bij zijn huwelijk met Anita. Het is op de dag af zeventien jaar geleden dat de twee kerkelijk werden ingezegend, reden dus voor een foto uit de oude doos op Twitter.

“17 jaar vliegt voorbij”, schrijft de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven bij een foto van hem en Anita op hun trouwdag. De prins en zijn vrouw werden op 27 augustus 2005 in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk kerkelijk ingezegend. Twee dagen eerder trouwden ze voor de wet in Apeldoorn.

Pieter-Christiaan en Anita hebben samen twee kinderen. Op 28 november 2006 werd dochter Emma geboren en op 19 november 2008 zoon Pieter.