Pieter-Christiaan: herstel arm Margriet gaat gewoon wat langzamer

Het herstel van prinses Margriet “gaat gewoon wat langzamer”, aldus prins Pieter-Christiaan voor de camera van RTL Boulevard. “Ze is natuurlijk ook niet meer de jongste”, aldus de 53-jarige zoon van Margriet en Pieter van Vollenhoven.

De 82-jarige Margriet brak in maart haar arm tijdens haar deelname aan de Hollandse 100, een sportevenement dat haar zoon prins Bernhard mede had georganiseerd. Ze viel op de ijsbaan in Thialf.

“Ik heb begrepen dat het wat pijnlijker is”, vertelde Pieter-Christiaan. Tegelijkertijd zei hij zijn moeder de afgelopen tijd niet veel over de breuk te hebben gesproken. “Dus dat is een goed teken, dat we het niet alleen maar over de breuk hebben. Dan gaat het de goede kant op.”

Margriet en Van Vollenhoven zegden eind april nog een reis naar Canada af omdat de prinses moest herstellen van de breuk. Begin mei opende zij wel een tentoonstelling in Groesbeek.