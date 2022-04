Pieter-Christiaan is slechte kok en wil wereldvrede

Prins Pieter-Christiaan is naar eigen zeggen geen goede kok. Dat vertelt de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven in een filmpje op Twitter, als onderdeel van een interview met het tijdschrift Vorsten.

Als hem wordt gevraagd of hij eerder zelf kookt of liever van iemand anders zijn kookkunsten geniet, zegt hij het laatste. “Nee”, antwoordt hij lachend op de vraag of hij geen goede kok is. Wel zegt hij geen voorkeur te hebben wat betreft de maaltijden die hem dan voorgeschoteld worden. “Ik ben een veelvraat, ik kan alles eten. Maar ik ben de laatste tijd wel gezonder gaan leven, dus minder vlees en vet.”

Pieter-Christiaan vierde onlangs op 22 maart zijn vijftigste verjaardag. Bijna een maand daarvoor begon de oorlog in Oekraïne, dus zijn volgende verjaardagswens klinkt niet heel vreemd: “wereldvrede”.