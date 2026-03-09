Pieter-Christiaan rent in studio Radio 538 voor Ochtendrun

Prins Pieter-Christiaan heeft maandagochtend in de studio van Radio 538 een halfuur meegelopen in het kader van de 538 Ochtendrun. De prins vergezelde sponsorloper Jeroen van Veen, die maandag begon aan de uitdaging om deze week 538 kilometer hard te lopen. Hij haalt daarmee geld op voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Op Instagram deelt Pieter-Christiaan een foto van hemzelf op de loopband in de studio. “Half uurtje mee mogen lopen met Jeroen die krankzinnige 538 km gaat lopen voor goede doel!”, schrijft hij erbij.

Dit jaar organiseert de radiozender voor de derde keer de 538 Ochtendrun. De actie werd voor het eerst georganiseerd nadat Van Veen een actie begon om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum, nadat hij zijn zoontje aan kanker verloor. Van Veen loopt tot en met vrijdag dagelijks 100 kilometer op een loopband in de studio, de laatste 38 kilometer doet hij zaterdag tijdens de 538 Ochtendrun in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Op die dag rennen ook dj’s Tim, Niels, Rick en Florentien en honderden luisteraars mee.