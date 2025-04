Pieter-Christiaan ‘super tevreden’ met resultaat in Rotterdam

Prins Pieter-Christiaan is blij dat hij zondag voor het eerst de marathon van Rotterdam heeft uitgelopen. “Eindelijk een keer de mooiste gelopen”, zegt hij op Instagram. Ook over de tijd die hij heeft neergezet, is de 53-jarige prins tevreden.

De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven geeft online een inkijkje in het verloop van zijn run. Tot aan 30 kilometer lag hij op koers om zijn persoonlijk record te verbreken, “maar toen op 30 zonnetje doorbrak toen ging hartslag ook omhoog en moest ik van het gas af”, deelt hij.

Pieter-Christiaan liep de marathon uiteindelijk in 3 uur, 12 minuten en 28 seconden. “Probeerde op mijn limiet te blijven lopen wat resulteerde in 2e beste tijd dus super tevreden”, schrijft hij. Hij deelt ook een compliment uit aan de mensen langs de kant. “Het publiek is echt geweldig!!!! Dank Rotterdam voor die aanmoedigingen”, zegt hij.

Op de foto

Voorafgaand aan de loop poseerde de prins met andere bekende deelnemers, namelijk de oud-schaatsers Wouter olde Heuvel, Sven Kramer, Erben Wennemars en Thomas Krol.

Vorig jaar deed de prins ook uitgebreid verslag van zijn deelname aan de marathon van Berlijn.