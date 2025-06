Pieter-Christiaan trots op geslaagde dochter Emma

Prins Pieter-Christiaan is trots op zijn dochter Emma, die vorige week haar school heeft afgemaakt. De trotse vader deelde op Instagram een foto met zijn dochter. “Zo trots dat ze na heel hard werken haar school heeft afgemaakt. Deze glimlach zegt alles!!”, aldus Pieter-Christiaan.

De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven had eerder al een bericht op X gedeeld. “Wat een bijzondere dag dat je dochter een diploma krijgt. Ook best een klein beetje emotie nu dit tijdperk is afgesloten en er één uitvliegt. Maar wel ontzettend trotse ouders!!”