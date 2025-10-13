Pieter-Christiaan zou graag nog eens een figurantenrol spelen

Prins Pieter-Christiaan zou graag nog eens een klein rolletje in een serie spelen. Dat vertelde hij maandag in de 538 Ochtendshow. De derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven was vrijdagavond in een kleine rol te zien in de serie Flikken Rotterdam op NPO 1. De aflevering werd geregisseerd door Mark van Eeuwen, een goede vriend van de prins.

De neef van koning Willem-Alexander was te zien als advocaat en had in die hoedanigheid ook een paar regels tekst. Dat ging hem volgens het team van de 538 Ochtendshow “natuurlijk af”. “Ik heb ooit rechten gestudeerd, dus misschien is het dat”, verklaarde de prins lachend. “Wat wel zo is, het zijn maar twee zinnetjes, dat is ook geen rocket science, maar je moet wel veel oefenen en het moet vanuit meerdere hoeken gefilmd worden, dus je bent wel een hele ochtend bezig met zo’n scène hoor!”

De prins vertelde nog geen serie te kunnen noemen waarin hij graag zou willen spelen, maar heeft de smaak wel te pakken, zei hij. “Nee, zo ver ben ik nog niet, hoor. Eerst maar eens kleine progressie maken. Ik heb wel tegen Mark gezegd van: als je nog eens een serie hebt, dan vind ik het wel leuk om mee te doen.”

Eerder had Pieter-Christiaan ook al eens een figurantenrol gespeeld in de film De Slag om de Schelde, vertelde hij, maar die rol had de uiteindelijke montage niet gehaald. “Dus we moesten het maar een keer opnieuw doen. En dit was er moeilijker uit te knippen, dacht ik.”