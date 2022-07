Pieter geeft volgers met dierenvideo advies voor belaging

Pieter van Vollenhoven heeft zijn volgers op Twitter advies gegeven mochten zij ooit door iemand belaagd worden. De man van prinses Margriet deed dit middels een dierenvideo die op social media viral is gegaan.

In het filmpje hupst een jonge hond op een konijn af zoals een soortgenoot van het knaagdier zou doen. Het konijn loopt weg, maar als de pup hem blijft achtervolgen springt het konijn ineens omhoog en draait zich om zodat hij oog in oog met zijn ‘belager’ staat.

Het filmpje kon op waardering van Pieter rekenen. “Kortom een goede vrijdag toegewenst! En de les is uit dit filmpje… als iemand u belaagt… maak een hoge sprong en keer je om en kijk je belager aan”, aldus de 83-jarige. Een goede uitvoering is echter wel belangrijk, weet Pieter ‘uit ervaring’. “Het helpt… net uitgeprobeerd… maar niet omvallen dan is het effect weg en ligt u in het ziekenhuis!”