Pieter van Vollenhoven behaalt 60.000 volgers op Twitter

Pieter van Vollenhoven heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. De man van prinses Margriet heeft 60.000 volgers op Twitter, zo schrijft hij.

“Niet te geloven, maar ik ga nu bijna naar 60.000 volgers! Ik was mijn handen in onschuld!”, schrijft de 83-jarige Van Vollenhoven. Een paar minuten later bereikte hij ook daadwerkelijk de 60.000 volgers.

Om de mijlpaal te vieren deelt Van Vollenhoven een oude foto van zijn vader. “Deze foto vind ik zelf zo fantastisch van mijn vader. Hij had een tamme Vos en die woonde in Diergaarde Blijdorp. Daar was mijn vader commissaris en hij wandelde daar iedere iedere avond mee!”