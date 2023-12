Pieter van Vollenhoven deelt kerstgroet vanuit Oostenrijk

Pieter van Vollenhoven heeft maandag, op eerste kerstdag, de moeite genomen om een kerstgroet te delen. Dat doet de 84-jarige man van prinses Margriet via X. Van Vollenhoven is momenteel samen met Margriet in Oostenrijk.

“Even een Kerstgroet uit O’rijk en nu geen regen!”, schrijft Van Vollenhoven bij een foto van een bergachtig landschap, waarop ook bomen te zien zijn. “Alle Goeds!”

Vorige week haakte hij vanuit Oostenrijk nog in op het slechte weer in Nederland, toen storm Pia door het land raasde. Van Vollenhoven deelde toen dat het ook bij hem en Margriet slecht weer was.