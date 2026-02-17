Pieter van Vollenhoven ‘even uitgeteld’ door griepvirus

De griepepidemie die momenteel door Nederland gaat, heeft ook Pieter van Vollenhoven geveld. “Het wordt wel even wat rustiger op mijn Instagram, omdat een virus mij te pakken heeft genomen!!”, schrijft de 86-jarige echtgenoot van prinses Margriet dinsdag aan zijn 15.000 volgers. “Dus ik ben even uitgeteld!”

De professor denkt dat zijn ziekte te danken is aan alle nieuwjaarswensen, waarin men elkaar “alle goeds” toewenst. “Met als resultaat, dat je met een virus in bed ligt!” Van Vollenhoven sluit zijn bericht positief af. “Let op uw zelf en met een hartelijke groet uit die eeuwig zingende bossen!!!!!!”

Van Vollenhoven, die in zijn vrije tijd fotografeert, deelt op Instagram veel natuurfoto’s van dieren. In het bericht van dinsdag is een edelhert te zien. “Hier krijgt U allen ook nog even de hartelijke groeten van een wat ouder Hert en onze onderlinge verhoudingen zijn altijd uitstekend!”, schrijft hij onder de afbeelding. “Wij vinden het altijd leuk om elkaar weer te mogen zien!”, aldus Van Vollenhoven.