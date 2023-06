Pieter van Vollenhoven ‘met veel plezier’ gediend bij luchtmacht

Pieter van Vollenhoven heeft “met buitengewoon veel plezier” gediend bij de Koninklijke Luchtmacht. Dat schrijft de man van prinses Margriet op Twitter in een bericht ter ere van het 110-jarig bestaan van de luchtmacht.

Van Vollenhoven deelt een foto van zichzelf tijdens zijn diensttijd in 1967. “Ja….de vliegtuigen zijn inmiddels wel “iets” veranderd!!”, grapt hij.

Van Vollenhoven werkte tijdens zijn dienstplicht in 1966 bij de Juridische Afdeling Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten in Den Haag. Hij volgde in 1967 de Vliegeropleiding Klein Militair Brevet en een jaar later werd hij benoemd tot Reserveofficier vlieger bij het 300 squadron op vliegbasis Deelen. Sinds 2005 was hij reserve kolonel en in 2019 werd Van Vollenhoven bevorderd tot commodore titulair van de Koninklijke Luchtmacht. Daarnaast is hij adjudant in buitengewone dienst.