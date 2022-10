Pieter van Vollenhoven noemt uitspraken Poetin merkwaardig

Pieter van Vollenhoven noemt de uitspraak van Vladimir Poetin dat hij het komende decennium ziet als “waarschijnlijk het gevaarlijkste, onvoorspelbaarste en tegelijkertijd belangrijkste sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog “merkwaardig”. De Russische president deed die uitspraak in een toespraak die hij hield voor een denktank in Moskou.

Poetin beschuldigde het Westen van het aanzetten tot het conflict in Oekraïne en zei dat het Westen een “gevaarlijk, bloedig en vies” geopolitiek spel speelt dat chaos zaait over de hele wereld. Uiteindelijk, zei Poetin, zal het Westen met Rusland en andere grootmachten moeten praten over de toekomst van de wereld.

Van Vollenhoven vindt het betoog van Poetin opmerkelijk. “Inderdaad een merkwaardig betoog als je zelf de oorlog begint!”, schrijft Van Vollenhoven in een reactie via Twitter.