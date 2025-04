Pieter van Vollenhoven vervangt prinses Margriet in Stadskanaal

Pieter van Vollenhoven vervangt zijn vrouw prinses Margriet vrijdag bij de onthulling van een monument in Stadskanaal. De prinses is nog niet voldoende hersteld van de breuk in haar bovenarm, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Margriet brak haar arm vorige maand bij een val op het ijs tijdens het evenement De Hollandse 100 in Thialf.

Van Vollenhoven onthult in de Groningse gemeente het Namenmonument, waarop de namen staan van zestien verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Stadskanaal woonden en omkwamen. Ook zijn er drie margrieten ingegraveerd, tijdens de oorlog een symbool van hoop en moed, later van bevrijding en vrijheid.

Voorafgaand aan de onthulling lopen leerlingen van de Ubbo Emmius Scholengemeenschap in een stille stoet naar het monument in het Julianapark. RTV Noord meldt dat Van Vollenhoven aan het eind van de tocht aansluit. Na de onthulling wordt er een minuut stilte gehouden, waarna de Nederlandse vlag wordt gehesen en het Wilhelmus wordt gezongen.