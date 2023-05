Pieter van Vollenhoven vindt Notting Hill geweldig

Pieter van Vollenhoven vindt Notting Hill een geweldige film. De man van prinses Margriet uit zijn enthousiasme over de film op Twitter.

“Vind ik ook nog immer een geweldige film van hen beiden!!”, schrijft Van Vollenhoven bij een korte video van een scène uit de film, waarin Anna Scott (Julia Roberts) de liefde verklaart aan William Thacker (Hugh Grant).

Notting Hill is geregisseerd door Roger Michell en kwam uit in 1999. De romantische komedie gaat over de liefde tussen een beroemde Amerikaanse filmster (Roberts) en een boekenverkoper in het Engelse Notting Hill.