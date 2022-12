Pieter van Vollenhoven vol lof over spel Nederlands elftal

Pieter van Vollenhoven heeft zaterdag met veel plezier gekeken naar het spel van het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal. De man van prinses Margriet was blij met de overwinning op de Verenigde Staten, maar was voor het einde van de wedstrijd al erg te spreken over de prestatie van Oranje.

“Het was echt een hele mooie wedstrijd en groot succes voor ons elftal!! Zag er echt goed uit!!!”, schreef van Vollenhoven na afloop op Twitter. Tijdens het duel sprak hij over “een feest voor het oog” en noemde hij de wedstrijd “fantastisch” en “mooi”.

Het Nederlands elftal versloeg de VS in Qatar met 3-1 en plaatste zich daarmee voor de kwartfinales. De ploeg speelt vrijdagavond in de kwartfinale tegen Argentinië of Australië.