Pieter van Vollenhoven: weinig vertrouwen in zelfrijdende auto

Pieter van Vollenhoven gelooft niet in het idee van de zelfrijdende auto. Dat schrijft de man van prinses Margriet in een bericht op X, voorheen Twitter.

“Eerlijk gezegd heb ik weinig vertrouwen in zelfrijdende auto’s”, aldus Van Vollenhoven. “In de Luchtvaart is men ook niet overgegaan naar vliegtuigen zonder piloten. Automaten kennen immers hun fouten. Denk bv aan het vliegtuigongeluk bij Schiphol in 2009!”

In 2009 stortte een vliegtuig van Turkish Airlines neer bij Schiphol. Daarbij kwamen negen inzittenden om het leven, onder wie de drie piloten. De hoogtemeter in het vliegtuig was defect. Toch oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een officieel onderzoek dat inadequaat handelen van de piloten als hoofdoorzaak voor het ongeluk gelden. Ondanks die defecte hoogtemeter en onvolledige instructies van de luchtverkeersleiding hadden de piloten het ongeluk kunnen voorkomen, concludeerde de onderzoeksraad, waar Van Vollenhoven oud-voorzitter van is.