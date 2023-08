Pieter van Vollenhoven wenst Attje Kuiken het beste na vertrek

Pieter van Vollenhoven heeft gereageerd op het aangekondigde vertrek van politica Attje Kuiken uit de Tweede Kamer. In een bericht op X, voorheen Twitter, laat de echtgenoot van prinses Margriet weten met genoegen op hun contact terug te kijken.

“Ik denk met veel plezier terug aan al onze goede contacten en gesprekken! Het ga U goed!!”, schrijft Van Vollenhoven in een reactie op een nieuwsbericht over het vertrek. Het is niet bekend waarover de royal en de PvdA-politica elkaar spraken. Kuiken heeft ook nog niet op het bericht van Van Vollenhoven gereageerd.

Kuiken maakte vrijdag bekend na de verkiezingen niet terug te keren in de Tweede Kamer. Kuiken zat 17 jaar in de politiek.